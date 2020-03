Avantium verhoogt omzet en dringt verlies terug

Gepubliceerd op | Views: 975

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern Avantium heeft vorig jaar de omzet verhoogd, terwijl het verlies werd teruggedrongen. De geconsolideerde omzet nam in 2019 met 22 procent toe naar 13,8 miljoen euro. Volgens het bedrijf dat zich bezighoudt met hernieuwbare chemie en bioplastics was dat vooral te danken aan hogere verkopen door Avantium Catalysis.

Het nettoverlies kwam uit op 23,5 miljoen euro. Dat was nog een min van 68,4 miljoen euro een jaar daarvoor. De liquide middelen bedroegen eind december 45,4 miljoen euro, tegenover 83,3 miljoen euro een jaar eerder. De kasuitstroom in 2019 is voornamelijk het gevolg van investeringen in technologieprogramma's en een eenmalige betaling van 17,4 miljoen euro om de volledige eigendom van Avantium Renewable Polymers (voorheen Synvina) terug te krijgen, aldus het bedrijf.

De resultaten van 2018 werden beïnvloed door de boeking van eenmalige kosten en bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de verwerving van 100 procent van de aandelen van Synvina door Avantium, voor een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro.

Scharnierjaar

Topman Tom van Aken spreekt van een "scharnierjaar" voor Avantium. "Door volledig eigenaar te worden van Avantium Renewable Polymers, hebben we nu controle over de schaalvergrotings- en de marktintroductiestrategie voor onze YXY Technology voor de productie van FDCA en PEF." Die materialen zijn een plantaardig alternatief voor plastics op basis van olie.

In januari werd bekend dat Avantium een intentieverklaring had getekend met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl. Die productiefaciliteit moet vanaf 2023 op grote schaal FDCA gaan produceren. De financiering bedraagt 30 miljoen euro. De overeenkomst is onder andere gesloten met de provincie Groningen, Groningen Seaports en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

De Delfzijlse faciliteit wordt de eerste fabriek van Avantium die op commerciële schaal zal produceren. De vestiging krijgt een capaciteit om jaarlijks 5000 ton FDCA te maken. De aanvankelijke plannen voor de fabriek waren veel grootschaliger. In een samenwerkingsverband met de Duitse chemiereus BASF zou Avantium een fabriek bouwen voor zeker 25.000 ton. Die plannen gingen niet door nadat BASF zich uit het project had teruggetrokken.