Moderna heeft voor ruim 18 miljard aan vaccincontracten getekend

CAMBRIDGE (ANP) - , de maker van een van de goedgekeurde vaccins tegen het coronavirus, rekent erop dit jaar 18,4 miljard dollar aan omzet te behalen uit de verkopen van het middel tegen Covid-19. Het bedrijf baseert dat bedrag op alle contracten die al zijn afgesloten voor de levering van de vaccins.

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf voert nog onderhandelingen met overheden over meer leveringen van zijn coronavaccin, het eerste product dat Moderna ooit op de markt heeft gezet. Eerder maakte het bedrijf al bekend extra te investeren om de productie van het coronavaccin op te voeren, waarbij wordt onderzocht of dit jaar tot wel 1 miljard doses kunnen worden geleverd.

Het vaccin van Moderna werd in december via een noodprocedure goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder. De Europese Commissie liet het middel in januari toe voor de bestrijding van de pandemie.

In 2020 boekte Moderna een omzet van 803,4 miljoen dollar, waarvan het leeuwendeel van 528 miljoen dollar bestond onderzoekssubsidies voor het coronavaccin. Doordat de uitgaven aan het onderzoek hoger waren dan de opbrengsten, sloot het bedrijf vorig jaar af met een verlies van 747 miljoen dollar.