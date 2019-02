Investeringen VEON betalen zich uit

Gepubliceerd op | Views: 475

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft de laatste maanden van 2018 naar eigen zeggen geprofiteerd van investeringen in netwerken. Onder meer in Oekraïne, Pakistan en Algerije betaalden bestedingen in 4G/LTE-netwerken zich uit. Al met al waren de resultaten van VEON naar eigen zeggen solide. Wisselkoerseffecten zorgden wel voor tegenwind.

De omzet van VEON in het slotkwartaal van vorig jaar steeg op basis van gelijke wisselkoersen met 5,3 procent naar 2,2 miljard dollar. De extra omzet die het bedrijf genereerde uit zijn datanetwerken steeg met ruim 30 procent. Oekraïners, Pakistani en Algerijnen maakten tot 85 procent meer gebruik van mobiel internetverkeer via VEON. Inclusief wisselkoerseffecten daalde de omzet. Volgens VEON was er sprake van een negatief effect van valutaschommelingen van 285 miljoen dollar.

Ook het bedrijfsresultaat van VEON viel lager uit als gevolg van wisselkoerseffecten. Hier was op jaarbasis sprake van een daling met 5,1 procent tot 714 miljoen dollar, waar het valuta-effect 111 miljoen dollar was.

Omzet

VEON rekent dit jaar op verder groei. De omzet zal daarbij op eigen kracht 1 tot 3 procent stijgen. Qua bedrijfsresultaat mikt VEON op een groei van 4 tot 6 procent autonome groei. Verder wil VEON de kosten omlaag brengen. De vrije kasstroom zal dit jaar nagenoeg gelijk liggen aan de 1 miljard dollar van vorig jaar.

VEON maakte ook bekend dat het een overeenkomst met de Zweedse maker van netwerkapparatuur Ericsson, voor het opwaarderen van IT-systemen in verschillende landen, heeft gewijzigd. De twee hebben een vorige deal aangepast, als gevolg daarvan ontvangt VEON in de eerste helft van het huidige jaar een bedrag van 350 miljoen dollar. De nu afgesloten meerjarige deal zal volgens VEON na verloop van tijd de totale bedrijfskosten verlagen.