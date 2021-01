Volkswagen moet Spaanse gedupeerden dieselschandaal vergoeden

MADRID (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen moet aan gedupeerde Spaanse automobilisten in het dieselschandaal vergoedingen van 3000 euro per persoon betalen. Dit heeft een rechter in Madrid bepaald. Volgens consumentenorganisaties gaat het om een belangrijke juridische overwinning op het autoconcern, maar Volkswagen heeft al aangegeven in beroep te gaan.

Het betreft een van de vele claimzaken die zijn aangespannen tegen het Duitse bedrijf. Voor Volkswagen zouden de Spaanse vergoedingen optellen tot meer dan 16 miljoen euro. Ook moeten de betrokken auto's een gratis software-update krijgen.

Het dieselschandaal kwam in september 2015 aan het licht. Het bedrijf gaf toen toe op grote schaal emissietesten om de tuin te hebben geleid met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In landen als de Verenigde Staten en Australië zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.

In Nederland vinden eveneens procedures plaats om compensatie te krijgen van Volkswagen. Hier is onder meer de Consumentenbond bij betrokken. In Nederland zouden zo'n 180.000 mensen destijds een VW-diesel met sjoemelsoftware hebben gekocht of geleaset.