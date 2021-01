Gamesbedrijf Azerion neemt Finse maker Habbo helemaal over

SCHIPHOL (ANP) - Het Nederlandse gamesbedrijf Azerion neemt zijn Finse branchegenoot Sulake volledig over. Azerion had sinds drie jaar al 51 procent van de maker van Habbo Hotel in handen en neemt nu de rest over van een ander Fins bedrijf. Sulake is ook de maker van het spel Hotel Hideaway voor mobiele apparaten.

Habbo Hotel was vooral in het eerste decennium van deze eeuw populair bij tieners en bood een combinatie van spel en sociaal medium. Nog altijd komen er maandelijks 800.000 spelers uit 115 landen naar de onlinewereld met zijn gepixelde uiterlijk. Hotel Hideaway heeft maandelijks 840.000 spelers.

Azerion denkt dat Sulake na de overname beter van zijn platform kan profiteren. Daarmee kan het Finse bedrijf goedkoper advertenties in zijn spellen verkopen, maar ook gemakkelijker de verkoop van extra's voor in zijn spellen regelen.

Azerion werd in 2014 opgericht en heeft inmiddels ruim 800 medewerkers en een omzet van 182,7 miljoen euro in 2019. Sulake is gevestigd in Helsinki en heeft 96 mensen in dienst.