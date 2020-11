Oprichter Drahi doet formeel bod op Altice Europe

PARIJS (ANP) - De private investeerder Next Private heeft een formeel bod uitgebracht op de kabel- en telecomconcern Altice Europe. Daarvoor heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, 2,5 miljard euro over. Het bestuur van de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming staat achter het overnamevoorstel.

Het bod van Next Private komt neer op 4,11 euro per aandeel. Als voor de deadline van 21 januari voldoende aandeelhouders ingaan op Drahi's voorstel, verdwijnt Altice Europa van de beurs. Volgens de leiding van het bedrijf is de overname in het belang van Altice en de te voeren strategie.

Patrick Drahi, nu topman van Next Private, richtte Altice in 2002 op. Mede door overnames is Altice uitgegroeid tot een groot Europees bedrijf, vooral in Frankrijk. Het bedrijf kreeg in 2014 een notering aan het Damrak. Drahi had via een houdstermaatschappij al een groot deel van de Altice-aandelen in handen.