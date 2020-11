Duidelijke winsten op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index is dinsdag met een afgemeten winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa overheerste het optimisme over de komst van vaccins tegen het coronavirus, die een definitief einde kunnen maken aan lockdowns. Luchtvaartmaatschappijen waren in trek nu ook het einde van de reisbeperkingen in zicht lijkt, hoewel dit nog wel lang zal duren. Ook in de oliesector zagen beleggers reden tot optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent hoger op 607,46 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 900,58 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent.

De aanzienlijke winsten komen op hetzelfde moment dat in New York de Dow-Jonesindex voor het eerst door de grens van 30.000 punten is gebroken. De Amerikaanse beursindices voor aandelenmarkten breken dit jaar record op record nu stimuleringsbeleid van centrale banken beleggers meer richting aandelen drijft.

Financiële fondsen

Financiële fondsen behoorden binnen de AEX tot de grote winnaars. ING eindigde bovenaan in de AEX met een winst van 8,3 procent. Ook ABN AMRO profiteerde van optimisme over economisch herstel met een plus van ruim 6 procent. Olie- en gasconcern Shell won bijna 6 procent nu er door vaccins zicht komt op het einde van de coronapandemie, waardoor ook de vraag naar olie kan toenemen.

De olieprijzen stegen ook. Een vat Amerikaanse olie werd 4,4 procent duurder op 44,95 dollar, na kortstondig boven de 45 dollar uit te zijn gekomen. Dat was sinds begin maart, toen door corona de olieprijzen instortten, niet meer gebeurd. Brentolie kostte 3,6 procent meer op 47,74 dollar per vat.

Air France-KLM

Air France-KLM was een opvallende stijger in de MidKap met een winst van ruim 11 procent. Ook elders in Europa deden luchtvaartconcerns het goed, met ruim 7 procent meer beurswaarde voor Lufthansa en een plus van 2,4 voor British Airways-moeder IAG. Bouwbedrijf BAM werd ruim 22 procent meer waard, na de bekendmaking van een grote deal met pensioenuitvoerder PGGM een dag eerder. Maandag maakte BAM ook al een koerssprong.

De euro was 1,1874 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder.