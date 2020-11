Shell begint spoedig met sluiting raffinaderij Louisiana

CONVENT (AFN/BLOOMBERG) - Shell gaat spoedig zijn raffinaderij in Convent in de Amerikaanse staat Louisiana gefaseerd sluiten. Eerder deze maand maakte het olie- en gasconcern bekend van plan te zijn om de locatie dicht te doen, nadat er geen koper werd gevonden voor de raffinaderij.

Volgens Shell is er nog geen tijdlijn uitgestippeld voor de sluiting. De raffinaderij is goed voor 211.000 vaten per dag. Shell zei dat het besluit voor sluiting samenhangt met de strategie om te investeren in kernlocaties. Er werken ongeveer zevenhonderd mensen bij de raffinaderij in Convent.