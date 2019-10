Gilead stuwt opbrengsten Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 1.596 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft de omzet in de eerste negen maanden van het jaar scherp zien stijgen. De tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf eerder dit jaar sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead, samen met een commerciële overeenkomst, droeg daar voor een groot deel aan bij.

Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht. Galapagos zette over de verslagperiode een omzet van 752,5 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 205,1 miljoen euro. De overeenkomst met Gilead op de opbrengsten bedroeg bijna 600 miljoen euro en was onder meer gerelateerd aan het GLPG1690-programma en toegangsrechten tot het onderzoeksplatform van Galapagos.

Onder de streep resteerde een winst van 265,3 miljoen euro, tegen een verlies van 44,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst kwam uit op 393 miljoen euro, tegen een verlies van 53,5 miljoen euro een jaar terug. Galapagos had eind september een kaspositie van 5,6 miljard euro.

Goedkeuring

Galapagos gaf ook aan dat, na de indiening van dossiers ter goedkeuring in Europa en Japan, Gilead op schema ligt om het dossier filgotinib voor de behandeling van reuma voor het einde van het jaar in de Verenigde Staten ter goedkeuring in te dienen. Komend jaar worden waarschijnlijk verschillende Fase 2a-studies voor Toledo begonnen.

Gilead zelf opende eveneens de boeken. De onderneming rapporteerde een verlies in het derde kwartaal van bijna 1,2 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog een min van 2,1 miljard dollar. De omzet dikte aan tot ruim 5,6 miljard dollar.