Veolia wil bod op branchegenoot Suez aantrekkelijker maken

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse nutsbedrijf Veolia denkt eraan om het huidige bod van 2,9 miljard euro voor een groot belang in de Franse branchegenoot Suez aantrekkelijker te maken. "Alle opties staan open", zei Veolia-topman Antoine Frerot donderdag in een interview met De Franse zakenzender BFM Business.

Frerot zei dat in de aanloop naar een gesprek met de topman van het Franse energieconcern Engie, Jean-Pierre Clamadieu. Engie is nu nog voor 30 procent eigenaar van Suez. Veolia Environnement, zoals het bedrijf voluit heet, wil dat belang overnemen.

Het bod van het water-, afvalverwerking-, energie- en transportbedrijf loopt eind deze maand af. Daarna kan Frerot afzien van de overname, zei hij, maar evengoed een nieuw project starten of een nieuw overnamebod uitbrengen.

Eerste stap

Het nutsbedrijf is al langer van plan om Suez over te nemen en dit bod is een eerste stap in het overnameproces. Als het lukt het belang van Engie in te lijven, zou Veolia een bod op heel Suez willen uitbrengen.

Suez heeft in een poging om de overnameplannen van Veolia te dwarsbomen een nieuwe juridische entiteit opgezet die het de komende vier jaar onmogelijk maakt om de aandelen in de Franse wateronderdelen zoals waterzuivering te verhandelen, berichtte het bedrijf woensdag. Daardoor zou Suez minder aantrekkelijk kunnen worden voor kopers.

Door het samenvoegen van de bedrijven zou een wereldspeler ontstaan op het gebied van afvalverwerking en waterzuivering. Volgens topman Frerot vullen de twee elkaar goed aan en kunnen honderden miljoenen euro’s bespaard worden bij het samengaan. Er zouden door de deal geen gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in Frankrijk. In 2012 liepen eerdere gesprekken over een fusie stuk.