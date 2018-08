Gepubliceerd op | Views: 930 | Onderwerpen: staal

TOKIO (AFN/RTR) - Het Japanse staalconcern Nippon Steel & Sumitomo Metal denkt een goede kans te hebben de biedingsstrijd om het Indiase Essar Steel te winnen. De Japanners proberen samen met ArcelorMittal de failliete Indiase branchegenoot over te nemen. Door diverse rechtszaken liep die overnamestrijd echter forse vertraging op. Nippon Steel verwacht deze maand een beslissing over de overname.

Nippon Steel ziet in India in de toekomst de snelstgroeiende staalmarkt. Tegelijkertijd is het geen eenvoudige markt om van buitenaf binnen te dringen, onder meer door invoerheffingen en een minimumprijs. Daarom wil het Japanse bedrijf via een overname van Essar 'insider' worden.

Volgens de World Steel Association groeit de Indiase markt voor staal dit jaar met 5,5 procent. Volgend jaar zou de vraag met 6 procent toenemen.