Moederbedrijf British Airways overweegt aandelenuitgifte

LONDEN (AFN) - Het Britse luchtvaartconcern IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, overweegt om voor 2,75 miljard pond, omgerekend 3 miljard euro, aan nieuwe aandelen uit te gaan geven om zo de balans te versterken. Het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis omdat de luchtvaartsector vrijwel plat werd gelegd door de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan.

Volgens een verklaring van IAG is er nog geen definitief besluit genomen over de aandelenemissie. Een bron meldde aan persbureau Bloomberg dat de aandelen mogelijk in september worden uitgegeven. Het bedrijf zou zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley hebben ingeschakeld om manieren te onderzoeken om extra geld op te halen. IAG wil onder meer duizenden banen schrappen om kosten te besparen.