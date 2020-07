Olieconcern Equinor ziet winst dalen na lage olieprijzen

Gepubliceerd op | Views: 1.222

STAVANGER (AFN/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsolie- en gasconcern Equinor zag zijn winst in het tweede kwartaal flink dalen als gevolg van lagere olie- en gasprijzen. Het was één van de meest pijnlijke kwartalen voor de olie-industrie in lange tijd, waar olieprijzen in april tot het laagste niveau in twintig jaar daalden.

Het in Stavanger gevestigde bedrijf behaalde een nettowinst van 646 miljoen dollar, vergeleken met 1,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Equinor werd daarbij geholpen door handelswinsten en een belastingwijziging die de Noorse overheid instelde om de olie-industrie van het land door de coronacrisis te loodsen.

Vergeleken met concurrenten als Shell en BP heeft Equinor het naar verwachting beter gedaan, aangezien het 'slechts' een winstval van 374 miljoen dollar in de boeken zette. Het bedrijf geeft geen verdere productieverwachtingen voor dit jaar, vanwege de huidige "ongekende" markt vol onzekerheden.

In april voerde Equinor een drastische verlaging van het dividend door, om kosten te besparen. De Noren keerden over het eerste kwartaal een 67 procent lager dividend uit, waar ze in het tweede kwartaal mee doorgaan. Eerder schortte het bedrijf al zijn vierjarige aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar op.