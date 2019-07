Facebook krijgt privacyboete van 5 miljard

Gepubliceerd op | Views: 680

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Facebook betaalt de Amerikaanse marktwaakhond FTC een boete van 5 miljard dollar wegens verschillende privacyschandalen. Het gaat om de hoogste schikking die de toezichthouder ooit trof met een bedrijf. Ook wordt Facebook verplicht een onafhankelijke commissie in te stellen voor privacyzaken

De FTC oordeelt hard over interne controle op privacyzaken bij Facebook. Topman Mark Zuckerberg zou geen strobreed in de weg zijn gelegd bij beslissingen over het beheer van persoonlijke gegevens. Met misleidende informatie en instellingen zou Facebook sinds 2012 de privacywensen van gebruikers hebben ondermijnd.

De nieuwe commissie die daar verandering in moet brengen, benoemt voortaan medewerkers die erop toezien dat privacyregels worden nageleefd. Zij rapporteren ieder kwartaal aan de FTC over hun bevindingen.

Privacyschandalen

De externe controle op Facebook, dat ook Whatsapp en Instagram bezit, wordt eveneens opgeschroefd. Daarnaast moet het bedrijf beter controleren of apps van andere partijen die met Facebook werken wel aan alle privacyvoorschriften voldoen. Doen ze dat niet, dan moet Facebook ze verwijderen.

De boete van de FTC, waarvan de hoogte al eerder was uitgelekt, volgt op verschillende privacyschandalen. Zo kwam vorig jaar aan het licht dat campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang kreeg tot gegevens van miljoenen gebruikers. Daarmee schond Facebook afspraken die waren gemaakt in een eerdere schikking met FTC uit 2011.

In een ander onderzoek, van beurswaakhond SEC, schikt Facebook voor 100 miljoen dollar. Het bedrijf heeft volgens deze toezichthouder beleggers verkeerd ingelicht over problemen met de privacy van zijn platforms. Facebook wist volgens de SEC al in 2015 van het misbruik van gegevens door Cambridge Analytica, maar lichtte aandeelhouders daar pas twee jaar later over in.