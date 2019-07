UPS profiteert van ultrasnelle pakketjes in VS

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Verenigde Staten

ATLANTA (AFN) - UPS heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de sterke vraag naar zijn ultrasnelle bezorgdiensten in de Verenigde Staten. Het volume van pakketjes die binnen één dag op de deurmat verschijnen steeg in de thuismarkt met 30 procent op jaarbasis.

"Vraag naar snellere bezorgingen is een verandering in onze sector die blijft. Om op deze ontwikkeling in te spelen breidden we bijvoorbeeld onze capaciteit in het luchttransport uit", aldus topman David Abney.

De opbrengsten liepen in de afgelopen drie maanden op tot 18 miljard dollar. Dat was in het tweede kwartaal van 2018 nog 17,5 miljard dollar. De Amerikaanse markt was de groeimotor in het tweede kwartaal. Bedrijven in de retail- en de zorgsector maakten gebruik van UPS-diensten om hun producten via het internet aan de man te brengen.

Ook de winstgevendheid verbeterde bij de pakketbezorger. Buiten de VS behaalde UPS zijn hoogste winst in het tweede kwartaal ooit. Onder de streep resteerde voor het gehele bedrijf 1,7 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar een jaar eerder.