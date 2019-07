Gepubliceerd op | Views: 452 | Onderwerpen: Azië

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse vastgoedbelegger Bouwinvest Real Estate Investors heeft 88 miljoen euro geïnvesteerd in kantoren in Azië en het Pacifisch gebied. Het betreft een investering in een portefeuille met panden in Tokio, Osaka, Hongkong, Seoul en Auckland.

De investering wordt verricht samen met andere institutionele investeerders. Samen hebben de partijen zo'n 615 miljoen euro geïnvesteerd in 26 kantoorgebouwen, waarbij de komende jaren voor een vergelijkbaar bedrag nog meer investeringen gedaan zullen worden. De grootste investering in de portefeuille betreft momenteel het kantoorgebouw International Trade Tower in Hongkong, een kantoorgebouw met veel huurpotentie.

Bouwinvest belegt vermogen van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Zo werkt het bedrijf voor bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw.