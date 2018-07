Ook Kempen stapt uit tabak

Gepubliceerd op | Views: 14

AMSTERDAM (AFN) - Vermogensbeheerder Kempen staakt investeringen in tabak. De investeerder volgt daarmee het voorbeeld van onder meer branchegenoot Robeco en pensioenfonds ABP die eerder al beloofde hun investeringen in rookwaren en de sigarettenbranche af te bouwen.

Kempen zegt te willen bijdragen aan positieve veranderingen en het uitsluiten van tabak via de eigen fondsen is een stap in de goede richting. Volgens de vermogensbeheerder is het schier onmogelijk om als betrokken aandeelhouder tabaksproducenten te bewegen om fundamenteel te veranderen.

Eind december moeten alle Kempenfondsen ‘tabaksvrij’ zijn. Volgens een woordvoerster is de huidige investering in tabak door Kempenfondsen bescheiden.