Randstad koploper in groene AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Op het Damrak vielen de resultaten van uitzender Randstad in de smaak bij beleggers. Ook vastgoedbedrijf Wereldhave opende de boeken. Groothandelsbedrijf Sligro noteerde ex-dividend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 571,12 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 773,90 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Randstad was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 4 procent. De uitzender bleef in het tweede kwartaal profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel en boekte meer winst op een hogere omzet. De Zwitserse concurrent Adecco, de grootste uitzender ter wereld, klom in Zürich 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Wessanen

In de MidKap gaven de aandelen Sligro (min 15,6 procent) geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Het groothandelsbedrijf keerde een speciaal dividend uit van 7,57 euro per aandeel vanwege de verkoop van de EMTÉ Supermarkten. Ook verlaagde Kempen het advies voor het bedrijf.

Wessanen zette de daling voort met een min van 1,4 procent. Het voedingsbedrijf verloor sinds de tegenvallende resultaten op vrijdag al ruim 30 procent aan beurswaarde. Wereldhave bleef onveranderd. Het vastgoedbedrijf zag de winst in het eerste halfjaar licht dalen.

VolkerWessels

Air France-KLM won 1 procent. De vakbonden rondom Air France houden zich tot na de zomer koest in het loonconflict met de Franse luchtvaartmaatschappij. De bonden zeggen de reizigers in de zomer te willen ontzien.

Bij de kleinere bedrijven raakte VolkerWessels 5,2 procent kwijt. Morgan Stanley verlaagde het advies voor de bouwer.

Euro

PSA Peugeot Citroën maakte in Parijs een koerssprong van bijna 10 procent en bereikte de hoogste koers in tien jaar na sterke halfjaarcijfers van de Franse autogroep. In Zürich klom UBS 3,1 procent. De Zwitserse bank voerde de winst in het tweede kwartaal op en verwacht ook in de komende jaren te profiteren van de wereldwijde economische groei.

De euro was 1,1674 dollar waard, tegen 1,1707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 67,76 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 72,98 dollar per vat.