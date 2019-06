Geste Bristol-Myers Squibb om Celgene-deal

Gepubliceerd op | Views: 437

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Bristol-Myers Squibb is bereid zijn medicijn Otezla van de hand te doen om zo de overname van Celgene mogelijk te maken. Het bedrijf reageert daarmee op zorgen die de Amerikaanse mededingingswaakhond Federal Trade Commission (FTC) had.

Otezla is een medicijn dat gebruikt wordt voor patiënten met psoriasis en gewrichtsontsteking door psoriasis. Door dat middel te verkopen wil Bristol-Myers Squibb de overname van Celgene tijdig afronden. De farmaceut verwacht dat de overname, met een waarde van 74 miljard dollar, eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond kan worden.