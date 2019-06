Merendeel houders Retail Estates wil aandelen

Gepubliceerd op | Views: 330

TERNAT (AFN) - Van de aandeelhouders van winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft ruim twee derde gekozen voor nieuwe aandelen in plaats van uitbetaling van het dividend in contanten. In totaal ging het om 67,87 procent van de aandeelhouders, meldde het Belgische bedrijf dat onder meer een notering in Amsterdam heeft.

Dat stemresultaat leidt tot een kapitaalverhoging van een ruim 23 miljoen euro door de creatie van 337.063 nieuwe aandelen. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 11.827.656

De kapitaalverhoging leidt tot een lagere schuldgraad voor Retail Estates. Het bedrijf kan daardoor toekomstige transacties makkelijker met vreemd vermogen financieren en zo haar groei-ambities kracht bijzetten.