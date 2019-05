Positieve slotnoot voor Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen hebben vrijdag een positief einde gegeven aan een verder tamelijk negatieve week. De handelsspanningen duwden de graadmeters over de hele week bezien in het rood, maar ontwikkelingen op vrijdag zorgden voor wat optimisme én een positieve slotnoot. De Amerikaanse president Donald Trump liet doorschemeren bereid te zijn tot een milder standpunt over Huawei als onderdeel voor een handelsdeal.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de plus op 547,21 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 748,69 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,7 procent. Theresa May stapt op 7 juni op als leider van de Conservatieve Partij, maar blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield eindigde als koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,1 procent. Verzekeraar ASR (min 2,6 procent) noteerde ex-dividend en sloot de rijen. Betaalbedrijf Adyen klom 1,8 procent na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan. In Frankfurt steeg fintechbedrijf Wirecard 1,4 procent.

Takeaway.com

De MidKap kende nauwelijks verliezers. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com was de sterkste stijger met een plus van 4,3 procent. OCI verloor 1 procent. De kunstmestproducent leed afgelopen kwartaal verlies, maar rekent op een sterk tweede kwartaal.

In Parijs werd de handel in Casino (plus 7,5 procent) hervat. De moederbedrijven van de grote Franse supermarktketen zijn onder faillissementsbescherming geplaatst. Casino is de laatste jaren een grote speler geworden in Zuid-Amerika, maar dat heeft veel geld gekost. Er is sprake van miljarden aan schulden.

Escalerende handelsspanningen

A.P. Møller-Maersk verloor 3 procent in Kopenhagen. 's Werelds grootste containervervoerder waarschuwde bij de publicatie van de kwartaalcijfers voor 'aanzienlijke onzekerheid' vanwege escalerende handelsspanningen.

De euro was 1,1204 dollar waard tegen 1,1166 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 57,94 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 67,94 dollar per vat.