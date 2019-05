Troonswisseling stuwt inflatie Japan

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: inflatie, Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Japen steeg afgelopen maand naar het hoogste niveau van het jaar. De prijsstijgingen werden mede veroorzaakt door het massaal boeken van vakantiereizen omdat Japan een extra lange feestdagenperiode had in de nasleep van de keizerlijke troonswisseling. Ook duurdere benzine droeg bij aan de hogere consumentenprijzen.

Japan vierde het aantreden van de nieuwe keizer Naruhito en het vertrek van zijn vader Akihito met een vrije periode van tien dagen. Veel Japanners maakten daar gebruik van en pakten de koffers. De kosten voor reizen naar het buitenland stegen met 15 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale inflatie kwam in april uit op 0,9 procent.

Cijfers over de Japanse werkgelegenheid werden niet naar buiten gebracht, vanwege ontdekte fouten in de data. Er wordt nu ook bekeken wat de effecten zijn van die fouten op andere cijfers van de afgelopen tijd. Het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn denkt de goede cijfers binnen een week te kunnen publiceren.