ustige opening Wall Street verwacht

NEW YORK (AFN) - Beleggers op Wall Street maken zich woensdag op voor een rustige aanvang van de beurshandel. De beursgraadmeters zullen bij gebrek aan groot richtinggevend nieuws naar verwachting dicht bij de slotstanden van een dag eerder openen. Beleggers kijken uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Fed en verwerken verder wat kwartaalcijfers.

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, publiceert halverwege de handel de aantekeningen van zijn laatste vergadering, begin deze maand. Daarin zal gespeurd worden naar aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid. De markten houden rekening met een renteverhoging in juni en mogelijk kunnen de notulen daar wat meer duidelijkheid over geven.

Bij de bedrijven opende onder meer Tiffany & Co de boeken. De juweliersketen heeft in zijn eerste kwartaal de verkoop in winkels die langer dan een jaar zijn geopend met 2 procent zien dalen. Analisten hadden juist verwacht dat die licht zou stijgen.

Love's

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Lowe's presteerde het afgelopen kwartaal eveneens slechter dan verwacht. Daarnaast werd de winstverwachting voor het hele jaar neerwaarts bijgesteld vanwege een verlies op een schuldenaflossing.

Ook auto-onderdelenmaker Advance Auto Parts kwam met tegenvallende cijfers. Winkelketen Container Store kan zich opmaken voor een koerssprongetje na een flink gestegen kwartaalwinst.

Nvidia

Verder kan het aandeel van chipmaker Nvidia mogelijk bewegen. Het Japanse telecombedrijf Softbank heeft voor 4 miljard dollar een belang in het Amerikaanse bedrijf genomen. Graanhandelaar Bunge ging voorbeurs omlaag na een mededeling van het bedrijf dat niet wordt gesproken met grondstoffenhandelaar Glencore over een overname.

De beurzen in New York sloten dinsdag voor de vierde handelsdag op rij met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 20.937,91 punten. De bredere S&P 500 won ook 0,2 procent, tot 2398,42 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 6138,71 punten.