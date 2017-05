Kleine uitslagen op beurs Amsterdam

wederom weer een soort van patstelling(politiek) in de formatie. ik zat zelf nog te denken d66 eruit kieperen, en verder gaan met de pvv(niet per se persoonlijke voorkeur) dat zou de optie christen unie nog mogelijk maken. schoot even door me heen gisteren, toen er hier en daar wat nieuws binnen droop. vraag me alleen af, dat je veel teleurgestelde gezichten ziet op korte termijn. maar op lange termijn, lijkt mij een rechtskabinet schadelijk voor rechts zelf. ik vermoed namelijk dat het vrij zichtbaar gaat worden, dat de pvv kiezer over het algemeen daar op een bepaald politiek vlak heel teleurgesteld over gaat zijn. en cda plus vvd gaat daar ook onder lijden.



dan hebben we nog een minderheidskabinet. dat is heel zwak. zou heel goed kunnen hoor. maar rationeel gezien, zou er een vierde en/of vijfde partij meer voordeel voor zijn kiezer eruit kunnen halen, als die aanschuift en meedoet. dan dat hij met enige regelmaat gepasseerd gaat worden vermoed ik.



pvda zou nog kunnen zeggen, van he nou dan doen wij het nog wel een keertje. we hebben eerder met het bijltje gehakt. we zijn er al een keer eerder ondoordacht ingestonken, en kunnen bijna niet kleiner worden. nou vooruit we hebben niet zoveel meer te verliezen. voor volk en vaderland! houzee houzee! zou kunnen dat mensen de volgende verkiezingen wel meer gaan stemmen op pvda. kan juist stemmen opleveren. ten tweede het zou een beloning op kunnen leveren voor de kiezers van de pvda en de partij voor goed bestuur. doorgesnoven keroltje pechtold houd het zwikkie misschien wat linkser. de oude straatvechter, hard geworden in de knokploegen van het sociaal liberalisme. a.k.a de stormram. is een optie.



iemand moet in ieder geval een belofte gaan breken. dat heel netjes naar zijn achterban gaan uitleggen. en heel duidelijk maken aan nederland, en zijn achterban. we hebben er een volle buit voor gekregen mati's. we hebben de volledige prijzenpot binnengehaald. zoiets.



je gaat er gewoon slap door ouwehoeren, ik ga pitten. kijk vannacht wel even nieuws.