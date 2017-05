Fors verlies voor Kardan

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - Kardan is in het eerste kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, ten opzichte van een jaar eerder. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij wijt dat aan negatieve wisselkoerseffecten die ,,significant'' van omvang waren.

Het nettoverlies kwam uit op 17,8 miljoen euro, tegen een min van 1,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2016. Ook hogere rentelasten drukten het resultaat. Kardan merkt op dat er vorig jaar ook nog eens positieve wisselkoersen werden behaald.

Topman Ariel Hasson benadrukte in een toelichting echter de positieve operationele prestaties bij de onderdelen Vastgoed en Water Infra. Bij Vastgoed verkleinde het verlies op jaarbasis van 2 miljoen naar 1,9 miljoen euro. Water Infra, dat onder de niet-voortgezette activiteiten van Kardan valt, droeg een winst van 0,9 miljoen euro bij.