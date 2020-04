ForFarmers koopt aandelen in voor medewerkersparticipatie

Gepubliceerd op | Views: 484

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers start 29 april met een inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen voor 2020. Dat heeft de onderneming laten weten aansluitend aan haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

In een persverklaring werd niet aangegeven om hoeveel aandelen het precies gaat. Wel werd er een vergelijkend cijfer van vorig jaar genoemd. Het medewerkersparticipatieplan van 2019 betrof 251.852 aandelen. Er is momenteel verder nog sprake van een lopend inkoopprogramma van eigen aandelen, voor een bedrag van 30 miljoen euro. Tot nu toe zijn ruim 4,1 miljoen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van 25,2 miljoen euro.

Op de aandeelhoudersvergadering hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2019 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over dit boekjaar van 0,28 euro per gewoon aandeel goedgekeurd. Verder is de nieuwe financiële topman Roeland Tjebbes benoemd tot lid van de raad van bestuur. Ook kreeg de benoeming van Annemieke den Otter tot commissaris groen licht.