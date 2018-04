Texas Instruments kent goed begin 2018

Gepubliceerd op | Views: 271

DALLAS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. De winst en omzet gingen stevig omhoog. Daarmee overtrof Texas Instruments verwachtingen van kenners die zich juist zorgen maakten over een afzwakkende vraag in de chipindustrie.

Texas Instruments hield in het eerste kwartaal onder de streep bijna 1,4 miljard dollar over, waar een jaar eerder nog een nettowinst van nog net geen miljard dollar werd behaald. De omzet steeg daarbij met ruim een tiende tot circa 3,8 miljard dollar.

Het bedrijf kwam ook met optimistische voorspellingen over de omzet en de winst per aandeel in het tweede kwartaal. Het aandeel Texas Instruments ging in de nabeurshandel flink omhoog.