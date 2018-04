Omzet en resultaat omhoog bij Batenburg

Gepubliceerd op | Views: 103

ROTTERDAM (AFN) - Batenburg Techniek kijkt tevreden terug op het eerste kwartaal van dit jaar. Opbrengsten en bedrijfsresultaat zijn voor alle divisies gegroeid ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017. Verder zijn de orderportefeuilles over het algemeen goed gevuld en ook de orderinstroom ontwikkelt zich goed, meldt de beursgenoteerde technisch dienstverlener in een handelsbericht.

Er was wel sprake van een ,,wat aarzelende start van het jaar'', maar dat werd later in het eerste kwartaal rechtgezet. ,,Het sentiment in de markten waarin Batenburg Techniek opereert, is onverminderd positief'', zegt topman Ralph van den Broek, die voor heel 2018 nog steeds uitgaat van een verbetering van het resultaat.

,,Ook in de marine en offshoremarkt trekt het volume weer voorzichtig aan. Het positieve sentiment in veel van de markten waarin Batenburg Techniek actief is, leidt wel tot druk op inkoopprijzen en op de beschikbaarheid van grondstoffen en mensen. Over de gehele linie kijken wij met vertrouwen naar de toekomst'', aldus Van den Broek.

Het bedrijf heeft tevens de eerder aangekondigde verkoop van Data Vision afgerond. Batenburg Techniek heeft die activiteiten op het gebied van (machine)vision-componenten overgedaan aan Stemmer Imaging. Data Vision was goed voor een jaaromzet van 4 miljoen euro. Van de deal zijn geen verdere financiële details vrijgegeven.