Coca-Cola profiteert van suikervrije producten

ATLANTA (AFN) - Frisdrankproducent Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal de omzet op eigen kracht met 5 procent verhoogd, door meer producten aan de man te brengen tegen iets hogere prijzen. Vooral suikervrije producten waren populair. De totale omzet daalde echter met 16 procent door het afstoten van de bottelactiviteiten.

De omzet kwam uit op 7,6 miljard dollar. Volgens Coca-Cola was in alle regio's sprake van een gestegen verkoop bij alle productgroepen. Het concern is ook fabrikant van merken als Sprite en Minute Maid. Het bedrijf zet steeds meer in op suikervrije drankjes zoals Coke Zero en Diet Coke om in te spelen op de trend voor gezondere levensmiddelen. Coca-Cola verwacht dat dit jaar de autonome omzet met circa 4 procent zal groeien.

Het Amerikaanse concern zette een nettowinst in de boeken van bijna 1,4 miljard dollar, tegen krap 1,2 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2017.