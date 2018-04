CIAM houdt druk op Ahold Delhaize inzake gifpil

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Franse investeerder CIAM houdt vast aan zijn eis dat aandeelhouders van Ahold Delhaize kunnen stemmen over een beschermingsconstructie. Dat laat oprichter Catherine Berjal weten. De zogeheten gifpil kan ongewenste investeerders buiten de deur houden of een opsplitsing van het supermarktconcern voorkomen.

CIAM, dat een belang van minder dan 1 procent heeft in de onderneming, wil in principe nog steeds een bijzondere aandeelhoudersvergadering over de kwestie. Die eis was er ook al bij de aandeelhoudersvergadering op 11 april, maar Ahold Delhaize benadrukte toen via topman Dick Boer en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Jan Hommen dat de beslissing over het verlengen van de beschermingsconstructie een zaak is voor het supermarktconcern zelf.

Aandeelhouder CIAM vindt echter dat de constructie met de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize goed bestuur van het bedrijf juist in de weg zit. Daarnaast meent CIAM dat aandeelhouders het recht hebben om mee te beslissen over de beschermende maatregel. Het gaat nu weer aan de top van Ahold Delhaize om verduidelijking vragen. Een gang naar de rechter werd eerder nadrukkelijk niet uitgesloten.