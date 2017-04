Nerf en Transformers helpen Hasbro vooruit

Gepubliceerd op | Views: 94

PAWTUCKET (AFN/RTR) - Speelgoedfabrikant Hasbro heeft afgelopen kwartaal meer omzet in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de Nerf-pijltjesgeweren en Transformers bleven de verkopen een duw in de goede richting geven. Ook spelletjes als Speak Out en Toilet Trouble vonden gretig aftrek.

De omzet van Hasbro in het eerste kwartaal kwam uit op 850 miljoen dollar, 2,2 procent meer dan een haar eerder. De nettowinst steeg met 41 procent tot bijna 69 miljoen dollar. Het bedrijf profiteerde hier onder meer van belastingvoordelen en wisselkoerseffecten.

Speelgoed gebaseerd op de bekende filmreeks Star Wars en op die van de superhelden van Marvel boetten in het eerste kwartaal aan populariteit in. Volgens Hasbro was deze verkoopdaling ingecalculeerd. Later dit jaar komen nieuwe kaskrakers uit, zoals de nieuwe Star Wars-film.