Gepubliceerd op | Views: 2.535

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe rekent in heel 2020 op een verdere stijging van zijn operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. Dat meldde het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf.

De onderneming loopt wel tegen de nadelige effecten aan van winkelsluitingen, waardoor de verkopen tijdelijk onder druk staan, en lagere advertentie-inkomsten. Maar Altice verwacht dat de kasstromen gedurende virusuitbraak "veerkrachtig" zullen blijven. Het bedrijf blijft waar mogelijk ook verder gaan met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk.

Overigens grijpt Altice ook in vanwege het nieuwe coronavirus. Dat gebeurt op verschillende manieren, zegt het bedrijf zelf. Volgens de Franse krant Le Monde is besloten een deel van het personeel van de onderneming en van mobiele aanbieder SFR tijdelijk te laten gaan of minder uren te laten draaien. Getroffen medewerkers krijgen waarschijnlijk te maken met loonsverlagingen.

Altice slaagde er afgelopen kwartaal in om sterke resultaten neer te zetten in thuismarkt Frankrijk. Ook in andere regio's verbeterden de resultaten. Oprichter Patrick Drahi is positief over de cijfers. Het lijkt er steeds meer op dat het bedrijf het lek na een moeizame periode weer boven heeft.

Het bedrijf sloot de meetperiode af met een bedrijfsresultaat van ruim 1,4 miljard euro. Dat betekende een stijging op jaarbasis van bijna 15 procent. De omzet steeg met ruim 11 procent tot circa 4 miljard euro. In heel 2019 was sprake van een ruim 9 procent hoger bedrijfsresultaat en 5,5 procent meer omzet.