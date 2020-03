Snel bekendmaking over Brits steunpakket voor luchtvaart

Gepubliceerd op | Views: 144 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse minister van Financiën Rishi Sunak komt snel met een bekendmaking over een steunpakket voor de luchtvaartindustrie die hard is getroffen door de coronacrisis en de maatregelen om de uitbraak te beteugelen. Dat zei Sunak in het parlement.

Momenteel vinden er discussies plaats met het transportministerie over mogelijkheden voor steun aan de luchtvaart. Sunak hoopt hier spoedig meer over te kunnen melden. "Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zijn buitengewoon hard geraakt door wat nu er gebeurt", zei de minister in het Lagerhuis.