Basic-Fit spreekt versoepeling regels leenfaciliteit af

HOOFDDORP (AFN) - Sportscholenuitbater Basic-Fit is met zijn banken soepeler regels voor zijn leenfaciliteit overeengekomen. Basic-Fit, dat herhaaldelijk getroffen wordt door strenge lockdownregels waardoor sportscholen in onder meer Nederland momenteel dicht zijn, noemt dat een voorzorgsmaatregel. Het leek het bedrijf verstandig daarover te onderhandelen voordat de nood aan de man is.

Basic-Fit hoeft door de nieuwe afspraken eind dit jaar en in juni volgend jaar niet aan de halfjaarlijkse test voor de verhouding tussen geleend geld en eigen vermogen te voldoen. Voor de test eind volgend jaar gelden soepeler regels dan normaal.