Principeakkoord over cao Bpost

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De leiding van het Belgische postbedrijf Bpost heeft een principeakkoord gesloten met de vakbonden over een nieuwe cao. Het voorstel gaat over de periode 2019-2020 en omvat onder meer afspraken over werkdruk en het herstel van vertrouwen, aldus de bonden.

De vakbonden gaan de overeenkomst nu voorleggen aan hun achterban. Eerder staakten medewerkers van het postbedrijf om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.