Bitcoin omlaag in afwachting libra-discussie

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Cryptomunt bitcoin zakte woensdag in waarde in afwachting van de hoorzitting van Facebook-baas Mark Zuckerberg in het Huis van Afgevaardigden. Daar moet hij verantwoording afleggen over Facebooks virtuele betaalmiddel libra, waarmee gebruikers aankopen zouden kunnen doen in Messenger of WhatsApp.

Volgens kenners staat er veel druk op het Facebook-project, onder meer vanuit Washington. Dat maakt het ook minder waarschijnlijk dat cryptovaluta snel 'mainstream' zal worden.

De bitcoin verloor woensdagmiddag 8,7 procent in waarde tot 7531 dollar, zo blijkt uit data van Coinmarketcap dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt. De munt zakte daarbij tot het laagste niveau sinds juni dit jaar. In het kielzog gingen ook andere crypto's als ether en litecoin omlaag.

Mogelijk speelt ook het nieuws dat Alphabet-dochter Google een computer heeft gebouwd die 'kwantum suprematie' heeft bereikt de munt parten. De computer zou een berekening in 200 seconden kunnen uitvoeren wat de snelste supercomputers circa 10.000 jaar zou kosten. Crypto-sceptici menen dat die vooruitgang het begin van het einde van crypto's kan zijn.