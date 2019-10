Uitzender Covebo lijft Eurojob in

Gepubliceerd op | Views: 134

HOOFDDORP (AFN) - Uitzendgroep Covebo uit Nijkerk heeft Eurojob uit Hoofddorp overgenomen. Covebo versterkt met deze overname naar eigen zeggen zijn leidende positie in de uitzendmarkt van arbeidsmigranten in de logistiek- en retailindustrie. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Covebo heeft dagelijks circa 8000 uitzendkrachten aan het werk in de sectoren productie, logistiek, bouw en techniek. Een derde hiervan is Nederlands, de overige uitzendkrachten worden geworven in andere EU-landen. Eurojob is gespecialiseerd in het uitzenden van arbeidsmigranten uit de EU en heeft dagelijks circa 1200 uitzendkrachten aan het werk.

Eurojob behoudt na de deal zijn eigen gezicht en identiteit, maar wordt door Covebo aanzienlijk versterkt op het gebied van digitalisering, werving en huisvesting. De komst van Eurojob naar Covebo betekent voor de uitzendgroep de derde overname in drie jaar. De verwachte omzet van Eurojob is dit jaar 44 miljoen euro, waardoor de gezamenlijke omzet van Covebo waarschijnlijk uitkomt op circa 350 miljoen euro.