Flinke omzetgroei en winst voor Alumexx

ETTEN-LEUR (AFN) - Alumexx heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar met meer dan de helft opgevoerd. Deze groei zorgde voor een kleine winst bij de Nederlandse leverancier van onder andere aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt. Het beursgenoteerde bedrijf zegt daarbij positief te zijn over het vasthouden van deze opwaartse lijn in de rest van het jaar.

Alumexx sloot de eerste zes maanden af met 7000 euro winst na belastingen bij een omzet van bijna 1,2 miljoen euro. Dit tegenover een verlies van 66.000 euro bij een omzet van 763.000 euro in het eerste halfjaar van vorig jaar.

Vooral groei in Duitsland krikte de cijfers op. Alumexx heeft er naar eigen zeggen voor gezorgd online makkelijker vindbaar te zijn en dat had zijn weerslag in de resultaten. Zo heeft Alumexx nu een eigen Amazon-account in Duitsland. De binnenlandse verkopen op het eigen onlineplatform van Alumexx gingen de laatste maanden ook stevig omhoog.

Identiteit

Alumexx meldt verder dat het de mogelijkheid bestudeert om een aparte Amerikaanse identiteit op te richten om zo onafhankelijker en sneller door te kunnen groeien. Er worden verschillende opties bekeken.

De onderneming heeft nog altijd geen nieuwe accountant sinds de vorige accountant in het voorjaar onverwachts zijn vergunning inleverde. "Op dit moment ziet het er niet naar uit dat Alumexx tijdig een accountant voor de controle van de jaarrekening 2019 zal kunnen vinden. Alumexx zal zich blijven inzetten om een nieuwe accountant te kunnen benoemen", zegt Alumexx-directeur Jeroen van den Heuvel over de situatie.

De bedrijfsbaas laat zich positief uit over de resultaten van het bedrijf. "We weten dat het voeren van een beursnotering een relatief zware belasting is voor de nu nog lage omzet. Maar met de stabiliteit en potentie die het huidige team heeft zijn we overtuigd van de kansen in de toekomst."