'Handelsvete blijft belegger bezighouden'

Gepubliceerd op | Views: 795

AMSTERDAM (AFN) - Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de onrust rond de brexit blijven de financiële markten bezighouden. In de nieuwe beursweek krijgen beleggers verder een reeks macro-economische cijfers voor hun kiezen. Ook staat er een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op het programma.

De beurskoersen zaten afgelopen week duidelijk in lift en de zorgen over de handelsvete verdwenen wat naar de achtergrond. Het is de vraag of dat komende dagen zo blijft. Dit weekend bleek dat China geplande handelsbesprekingen over invoerheffingen zou hebben geannuleerd. Daarmee lijkt het conflict verder te escaleren. De VS en China blijven elkaar ook maar met nieuwe importheffingen om de oren slaan.

In het brexitoverleg tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië lijken de partijen er ook maar niet uit te komen, terwijl de tijd begint te dringen. De Britse premier Theresa May heeft aangegeven dat de onderhandelingen in een impasse zijn beland. Naar verluidt zou er in Londen ook gewerkt worden aan een crisisplan voor vervroegde Britse verkiezingen in november.

Ondernemersvertrouwen

Belangrijke economische cijfers deze week zijn onder meer het ondernemersvertrouwen en de inflatie in Duitsland en een nieuwe raming voor de groei van de Amerikaanse economie. De Fed besluit woensdag wat er met het monetaire beleid in de VS gebeurt. Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat de rente dan weer een stapje omhoog gaat. De koepel van centrale banken is al langer bezig om de rente stapje voor stapje op te voeren.

Wat betreft bedrijfsresultaten is het rustig. Het meest in het oog springende bedrijf dat een kijkje in de boeken geeft is sportartikelenfabrikant Nike op dinsdag. Die dag zal ook de beursgenoteerde voetbalclub Manchester United openheid bieden over de financiële prestaties in het afgelopen kwartaal.

Iets anders om in de gaten te houden is dat de sectorcategorieën voor de belangrijke S&P 500 en de MSCI-beursindex vrijdag op de schop gaan. Grote bedrijven als Facebook en Alphabet worden bijvoorbeeld niet langer als IT-bedrijf gezien maar als communicatiedienstverlener. De al eerder aangekondigde veranderingen zijn vooral van belang voor beleggers die de sectorindeling gebruiken voor de samenstelling van hun portefeuille.