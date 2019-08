Powell: aanzienlijke risico's voor economie VS

Gepubliceerd op | Views: 3.536 | Onderwerpen: Verenigde Staten

JACKSON HOLE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie bevindt zich in een gunstige positie maar er zijn tegelijk "aanzienlijke risico's" vanwege de wereldwijde vertraging van de economische groei en de handelsspanningen. Dat heeft Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell gezegd in een speech op het jaarlijks symposium van de koepel van centrale banken in Jackson Hole.

"Onzekerheid over het handelsbeleid lijkt een rol te spelen in de wereldwijde vertraging en in de zwakke productie- en kapitaaluitgaven in de VS", aldus Powell. "We zullen op gepaste wijze optreden om de economische groei te ondersteunen, met een sterke arbeidsmarkt en inflatie in de buurt van de doelstelling van 2 procent", zo voegde het centralebankhoofd daaraan toe.

Op de financiële markten werd al dagen uitgekeken naar deze toespraak van Powell. Kenners gaan er over het algemeen vanuit dat de Fed in september opnieuw de rente gaat verlagen.