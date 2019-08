Hoofdindex Amsterdam levert aan winst in

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam moest vrijdagmiddag een deel van zijn winst inleveren en dook zelfs even licht in de min. Ook de andere Europese graadmeters toonden kleine uitslagen nadat China nieuwe importheffingen aankondigde op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, waaronder auto's, ruwe olie en sojabonen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent hoger op 547,54 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 795,81 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,3 procent vooruit.

Met de aankondigingen slaat China terug voor de jongste Amerikaanse heffingen. De meeste Chinese heffingen gaan op 1 september in, alleen die voor de auto's gelden vanaf half december. Trump had een tijdje terug laten weten om per 1 september op 300 miljard dollar aan importgoederen uit China extra importheffingen in te voeren. Later stelde hij een deel van de extra heffingen uit tot in december. Dat uitstel geldt onder meer voor smartphones en computers.

Metaalbedrijven

Na het nieuws hoorden metaalbedrijven overduidelijk tot de grootste verliezers in Amsterdam. Zo ging ArcelorMittal 2,1 procent onderuit bij de hoofdfondsen. In de MidKap leverden Aperam en AMG tot 3,4 procent in. Deze fondsen zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen in de handelsoorlog.

Beleggers hielden de blik verder vooral gericht op de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een toespraak zal houden.

ASR

ASR (plus 2,1 procent) gaf een kijkje in de boeken en was koploper bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verbeteren. ASR maakte verder de overname van Veherex bekend, de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds. Concurrent Aegon (min 3,3 procent) noteerde ex dividend.

Elders in Europa stond Entertainment One (eOne) in de belangstelling, met een winst van bijna 33 procent in Londen. Speelgoedbedrijf Hasbro neemt het Canadese bedrijf dat achter tekenfilmseries als Peppa Pig en PJ Masks zit, over voor ongeveer 4 miljard dollar.

De euro was 1,1070 dollar waard tegen 1,1086 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 53,99 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 59,06 dollar per vat.