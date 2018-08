quote: Gregoor schreef op 23 aug 2018 om 18:27:

Dat is waarschijnlijk een te korte looptijd om een mening over te geven. Zie vooral het laatste deel van de zin uit het artikel:



"Volgens Moody's heeft PostNL nu geen uitstaande schuld meer waar de kredietbeoordelaar een oordeel over heeft."

Dat is waarschijnlijk een te korte looptijd om een mening over te geven. Zie vooral het laatste deel van de zin uit het artikel:"Volgens Moody's heeft PostNL nu geen uitstaande schuld meer waar de kredietbeoordelaar een oordeel over heeft."

Lijkt me des te meer een reden om juist wel een oordeel te hebben. Des te eerder staat de aflossing voor de deur. En daar gaat het om bij de beoordeling, het vermogen tot aflossen van schulden en het risico wat een investeerder loopt dat er niet afgelost kan worden (kortom kredietwaardigheid). De 400 mln heeft dan ook niet voor niets een rating meegekregen van S&P van BBB+.Dit zegt Moody's er zelf overAbsence of a RatingWhere no rating has been assigned or where a rating has been withdrawn, it may be for reasons unrelated to the creditworthiness of the issue.Should no rating be assigned, the reason may be one of the following:1. An application was not received or accepted.2. The issue or issuer belongs to a group of securities or entities that are not rated as a matter of policy.3. There is a lack of essential data pertaining to the issue or issuer.4. The issue was privately placed, in which case the rating is not published in Moody's publications.Withdrawal may occur if new and material circumstances arise, the effects of which preclude satisfactory analysis; if there is no longer available reasonable up-to-date data to permit a judgment to be formed; if a bond is called for redemption; or for other reasons.