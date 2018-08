'Wall Street stevent af op vlakke opening'

Gepubliceerd op | Views: 634

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen donderdag naar verwachting zonder grote bewegingen aan de handel, zo blijkt uit de handel in futures. Een dag eerder werd een record genoteerd, met de langste zogeheten bullmarkt ooit. Dat is de langste periode van winst zonder tussentijdse dalingen van 20 procent of meer.

Beleggers kauwen wat na op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed van een dag eerder. Daaruit kwam andermaal een brede basis naar voren voor een volgende renteverhoging in september. Deze week sprak president Donald Trump zich opnieuw kritisch uit over de renteverhogingen door de Fed. Voorzitter Jerome Powell van de Fed zal tijdens de bankiersbijeenkomst in Jackson Hole nog een toespraak houden.

De speech kan mogelijk invloed hebben op de waarde van de dollar. Een dag eerder won de munt al terrein ten opzicht van meerdere andere valuta's door het vooruitzicht van een volgende rentestap. Uitspraken van Trump deden die stijging echter deels teniet. Hij ging in een interview in op een eventuele afzettingsprocedure tegen hem. Die zou de dollar volgens hem een flinke knauw geven.

Alibaba

Aan het bedrijvenfront worden onder meer cijfers verwerkt van de Chinese webwinkelreus Alibaba. Het in New York genoteerde bedrijf krikte zijn omzet met dik 60 procent op tot omgerekend 11,8 miljard dollar. De winst ging door de vele investeringen wel flink omlaag.

Ook het moederbedrijf van Victoria's Secret, L Brands, opende de boeken. Het concern kan rekenen op een koersdaling na bekendmaking van tegenvallende vooruitzichten. Ook onder meer cloudbedrijf VMware, computer- en printermaker HP Inc en kledingbedrijf Gap komen met cijfers.

De Dow-Jonesindex ging de handel uit op 25.733,60 punten. Dat was 0,3 procent lager dan een dag eerder. De bredere S&P 500 zakte een fractie naar 2861,82 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 7889,10 punten.