Janssen vertrekt per direct als voorzitter commissarissen

ROTTERDAM (AFN) - De voorzitter van de raad van Commissarissen van Ease2pay, Theo Janssen, heeft per direct zijn functie neergelegd om persoonlijke redenen. Eerder liet het betalingsbedrijf al weten dat Janssen zich aan het eind van zijn termijn niet zou laten herbenoemen.

De termijn van Janssen als voorzitter zou in januari 2021 aflopen en er werd rondgekeken of er al voor die tijd een goede vervanger beschikbaar zou zijn om de rol in te vullen. Inmiddels hebben de overige twee commissarissen van Ease2pay een adviseur aangetrokken om hen te helpen tot er een geschikte voorzitter is benoemd.