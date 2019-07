Omzet en winst Texas Instruments omlaag

Gepubliceerd op | Views: 169

DALLAS (AFN) - Texas Instruments heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet en winst behaald. Het Amerikaanse chipbedrijf sprak van een breed gedragen zwakte in de sector. Dat meldde het concern dinsdag nabeurs op Wall Street.

De omzet in het tweede kwartaal zakte met 9 procent op jaarbasis tot bijna 3,7 miljard dollar. De nettowinst kwam 7 procent lager uit op 1,3 miljard dollar. Texas Instruments zag de inkomsten dalen bij zijn beide kernactiviteiten. Voor het derde kwartaal rekent de onderneming uit Dallas op een omzet in een bandbreedte van 3,65 miljard tot 3,95 miljard dollar. De winst per aandeel ligt naar verwachting op 1,31 tot 1,53 dollar.

Ondanks de lagere resultaten viel het bericht van Texas Instruments in de smaak bij analisten en beleggers in New York. In de handel nabeurs ging de beurskoers flink omhoog.