'Unilever toont onderliggend verbeteringen'

AMSTERDAM (AFN) - Unilever heeft in het eerste halfjaar naar verwachting een hogere onderliggende marge neergezet op een omzet die lager was dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die de onderneming zelf op zijn website heeft gepubliceerd. Het was- en levensmiddelenconcern maakt donderdag voorbeurs zijn cijfers bekend.

Volgens de consensus ging de omzet met 1,1 procent omlaag naar 26,1 miljard euro. Onderliggend gaat het evenwel om een verkoopplus van 3,4 procent. De onderliggende operationele winstmarge is volgens de analisten licht toegenomen tot 19,2 procent. Mede daardoor zou de onderliggende nettowinst uitkomen op 3,6 miljard euro. Per aandeel betekent dat een 6,3 procent hogere winst op 1,29 euro.

Bij beleggers zal de aandacht tevens uitgaan naar de verwachtingen van het bedrijf. Unilever liet in april, bij de cijfers over het eerste kwartaal, nog weten op koers te liggen voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. Het bedrijf rekende op omzetgroei in 2019 die uitkomt aan de onderkant van de meerjaarsverwachting van 3 tot 5 procent. Normaal mikt Unilever op 1 procentpunt meer groei dan de markt maar dat zou nu niet realistisch zijn, al zag het concern wel "bemoedigende signalen" voor na 2019.

Overnames

Ook bestaat de kans dat Unilever weer met nieuwe aankondigingen komt over overnames. Topman Alan Jope zet duidelijk in op meer merken bij de multinational, waar het bedrijf eerder snoeide in zijn merkenportefeuille. De koerswijziging was al aanleiding voor kredietbeoordelaar Fitch om de rating voor Unilever te verlagen. Als er meer geld gaat naar fusies en overnames dan blijven er immers minder middelen over voor het verlagen van de schuld.

Unilever heeft nu zo'n 400 merken in de portefeuille, waarbij grote namen als Dove en Rexona belangrijke aanjagers van de groei zijn. Afgelopen maanden werd onder meer de overname aangekondigd van huidverzorgingsmerk Tatcha en OLLY Nutrition, een premiummerk dat zich bezighoudt met vitamines, mineralen en andere voedingssupplementen. Analisten speculeerden daarnaast over een mogelijke overname van huidverzorgingsmerk Drunk Elephant en de merken voor hygiëne en huishoudelijke schoonmaakmiddelen van Reckitt Benckiser (RB).