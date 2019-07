Aandeelhouder koopt rest aandelen Atrium

Gepubliceerd op | Views: 514

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Atrium komt naar verwachting volledig in handen van Gazit-Globe, een vastgoedbedrijf dat al 60,1 procent van de aandelen in handen had. De twee partijen hebben een overeenkomst bereikt over de overname van de resterende stukken door een dochteronderneming van Gazit.

Gazit biedt 3,75 euro per aandeel in contanten. Dat zou een bonus van 18,3 procent zijn op de slotkoers van Atrium-aandelen op maandag. Aandeelhouders moeten nog instemmen met de overname. Dat gebeurt volgens regelgeving van Jersey gedurende een bijeenkomst voor de rechter, waarbij de raad van bestuur van Atrium een positief stemadvies geeft.

De overname wordt naar verwachting op 2 januari afgerond.