Basic-Fit ligt op koers voor jaardoelen

HOOFDDORP (AFN) - Uitbater van fitnesscentra Basic-Fit ligt goed op koers om dit jaar zoals gepland 125 nieuwe sportscholen op eigen kracht te openen. De sportschooluitbater opende 53 nieuwe sportclubs in de eerste jaarhelft en heeft meerdere fitnesscentra in de pijplijn. Daarbij komen nog dertig vestigingen van de overgenomen keten Fitland die omgebouwd worden tot Basic-Fit-filialen, waardoor het totaal dit jaar uitkomt op ongeveer 155 nieuwe clubs.

Ook de opbrengsten van Basic-Fit werden verder opgepompt. Deze stegen tot 240 miljoen euro, een groei van 27 procent vergeleken met het eerste halfjaar van 2018. Met name de Franse markt groeide bijzonder snel. Het abonneebestand dikte aan met 20 procent tot 2 miljoen sportschoolbezoekers.

De focus van Basic-Fit blijft op het openen van nieuwe vestigingen, vertelt topman René Moos in een toelichting op de cijfers. Hij verwacht de komende drie jaar het momentum vast te houden door organisch te groeien in landen waar zijn bedrijf al actief is, namelijk de Benelux, Frankrijk en Spanje. "Wij mikken erop om het aantal vestigingen ruimschoots te verdubbelen. Er is genoeg ruimte in deze markten voor veel meer clubs."

Frankrijk

De kansen liggen vooral in Frankrijk, benadrukt Moos. Volgens hem sporten Fransen veel minder vergeleken met Nederlanders, omdat er vaak geen fitnessscholen in de buurt zijn. Basic-Fit wil hier een verandering in brengen. "Van alle nieuwe clubs die we in Frankrijk openen, is 60 procent van de leden nog nooit in een fitnessschool geweest", aldus de topman.

Moos verwacht dat het netwerk van Basic-Fit eind dit jaar 785 sportscholen telt. Basic-Fit streeft ernaar in 2021 de mijlpaal van 1000 sportscholen te hebben bereikt.