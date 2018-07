Peking pompt miljarden in Chinese economie

Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De centrale bank van China heeft maandag via eenjarige leningen aan de bankensector 502 miljard yuan (63,3 miljard euro) in de economie gepompt. De omvangrijke geldinjectie wijst op een koerswijziging in het Chinese monetaire beleid.

Formeel staat de Chinese centrale bank een ,,voorzichtig en neutraal'' monetair beleid voor, waarbij wordt afgezien van omvangrijke leningen om meer geld in omloop te brengen en de economie te stimuleren. Die versobering is een van de speerpunten van president Xi Jinping, die zich ten doel heeft gesteld de enorme schuldenlast van China terug te dringen.

Nu China verwikkeld is geraakt in een handelsconflict met de Verenigde Staten, lijkt het erop dat Peking de teugels toch weer wat laat varen. Zo zou de centrale bank in ruil voor de omvangrijke geldinjectie financieel dienstverleners vorige week hebben gevraagd ook risicovollere bedrijfsobligaties op te kopen.