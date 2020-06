'Aanstelling Russell bij Aegon geen verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 678 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Aegon haalt met de aanstelling van Duncan Russell als strategiedirecteur een bekend gezicht binnen. Hij werkte eerder met succes samen met voormalig NN-topman Lard Friese, die recent aan de slag ging als bestuursvoorzitter van Aegon. Dat Russell aan de slag gaat bij Aegon komt voor marktvorsers van KBC Securities dan ook niet als een verrassing.

Bij NN werkte Russell "succesvol samen" met Friese bij de beursgang en de overname van Delta Lloyd. De verwachtingen rondom Russell bij Aegon zullen hoog zijn, zo denken de kenners. Ze wijzen specifiek op de kernactiviteiten in de Verenigde Staten, waar problemen aangepakt moeten worden en een einde moet worden gemaakt "van twintig jaar onderpresteren". Daarbij moet redelijk snel bepaald worden uit welke activiteiten Aegon stapt en tegen welke kosten, of dat er op langere termijn zelfs een splitsing van de onderneming moet worden overwogen.

Volgens ING is de aanstelling een duidelijk signaal dat Aegon later dit jaar, of begin 2021, met een strategische update naar buiten komt. Ook benadrukken de marktvorsers dat Friese en Russell elkaar erg goed kennen uit hun tijd bij NN.

KBC en ING hanteren een hold-advies op Aegon, dat woensdag omstreeks 09.30 uur 4,9 procent hoger op 2,68 euro.